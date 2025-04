Bonus bebé da mille euro, al via le domande per ‘i nuovi nati’: i requisiti

(Adnkronos) – Arriva il bonus bebé 2025. L’Inps oggi, lunedì 14 aprile, rende operative le disposizioni della legge di Bilancio 2025, introducendo il contributo ‘Nuovi Nati’. Si tratta di una misura ‘una tantum’ di 1.000 euro ed è destinato ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo dal primo gennaio 2025, con l’obiettivo di sostenere le spese familiari.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni di euro annui dal 2026. L’Inps monitorerà l’utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia.

Il bonus può essere richiesto dai cittadini italiani, quelli di Stati membri dell’Ue, nonché gli extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda. Per quanto riguarda il requisito economico è necessario presentare un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui.