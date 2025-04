Corea del Nord, in costruzione nave da guerra più grande di sempre

(Adnkronos) – La Corea del Nord starebbe costruendo la sua nave da guerra più grande di sempre. Lo rivelano nuove immagini satellitari analizzate dalla Cnn, che mostrano un’imbarcazione in fase avanzata di assemblaggio nel cantiere navale di Nampo, sulla costa occidentale del Paese, a circa 60 chilometri da Pyongyang. Secondo gli analisti, si tratterebbe di una fregata missilistica lunga circa 140 metri, più del doppio delle attuali unità in servizio nella flotta nordcoreana.

Il progetto non rappresenta una sorpresa per gli osservatori internazionali. Il regime di Kim Jong-un è impegnato da anni in una rapida modernizzazione delle sue forze armate, sviluppando nuovi sistemi d’arma e testando missili balistici intercontinentali nonostante le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite. Secondo alcuni analisti citati dalla Cnn, i legami sempre più stretti con la Russia, rafforzatisi dopo l’inizio della guerra in Ucraina, potrebbero aver aiutato Pyongyang ad aggirare parte di queste restrizioni.

La nave, simile per dimensioni alle fregate Constellation della marina statunitense, sembrerebbe progettata per ospitare lanciatori verticali di missili e radar a scansione elettronica attiva, tecnologie finora mai viste nella marina nordcoreana. Tuttavia, gli esperti invitano alla cautela: costruire lo scafo è solo il primo passo, ma l’integrazione di sistemi di comunicazione, sensori, armamenti e propulsione rappresenta una sfida tecnologica complessa.

Secondo Carl Schuster, ex capitano della marina americana, ci vorrà almeno un altro anno prima che la fregata nordcoreana sia pronta per le prove in mare. Attualmente mancano ancora sovrastrutture fondamentali e diversi sistemi elettronici e d’arma. Oltre alle difficoltà tecniche, rimane anche l’incognita delle risorse: “Gestire una nave di queste dimensioni comporta costi elevati, dal personale al carburante, e una singola nave da guerra non può operare da sola”, ha sottolineato il deputato sudcoreano Kim Byung-kee.

Nonostante la marina sudcoreana conti circa 400 unità di pattugliamento e 70 sottomarini, la maggior parte delle imbarcazioni è obsoleta e destinata a semplici compiti costieri in caso di conflitto. Tuttavia, il leader nordcoreano sembra determinato a cambiare rotta: sono emersi nuovi cantieri a Sinpo e Chongjin, dove sarebbero in fase di costruzione un sottomarino a propulsione nucleare e un’altra fregata o cacciatorpediniere.

Il progetto della nuova nave era apparso anche in un video diffuso dalla televisione di Stato nordcoreana alla fine del 2023, durante una sessione plenaria del Partito dei Lavoratori. Kim Jong-un era stato inquadrato mentre ispezionava personalmente i lavori. Un segnale, secondo gli analisti, della rilevanza strategica attribuita dal regime a questa nuova piattaforma navale.