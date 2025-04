Miriam Leone compie 40 anni, la riflessione sui social: “Può sembrare nostalgico…”

(Adnkronos) –

Miriam Leone spegne oggi, lunedì 14 aprile, 40 candeline. L’attrice ed ex Miss Italia ha condiviso con i follower un post speciale sui social in cui ha ringraziato tutti per i messaggi di auguri ricevuti per il suo compleanno, con a corredo una piccola riflessione per aver superato la soglia degli “anta” ed essersi lasciata alle spalle gli “enta”.

“Grazie a tutti per gli auguri!”, scrive Miriam Leone a corredo di un tenerissimo video che la ritrae in spiaggia, con le luci del tramonto, insieme al marito Paolo Carullo, musicista e manager di Caltagirone, e al figlio primogenito Orlando, nato il 29 dicembre del 2023.

“In questa ultima settimana, tra gli enta e gli anta e le considerazioni del caso, ho pensato all’irripetibilità di ogni attimo. Può sembrare nostalgico, ma non lo è…”, si legge accanto al filmato in cui appare felice e sorridente, mentre danza sulla sabbia.

Miriam Leone ha tracciato un bilancio della sua vita e con grande gioia ha ammesso: “Mi sta insegnando la forza della gratitudine e di provare a vivere con amore ogni attimo. Oggi più che mai vi sono grata per tutto questo affetto!”.

E per concludere, l’attrice, protagonista della fiction ‘Miss Fallaci’, ha ringraziato nuovamente i follower per tutti i messaggi di auguri ricevuti nelle ultime ore: “Los Quarentas compilation ha inizio! E voglio cominciarli così, immensamente grata!”.