Pamela Prati, la fuga dopo la proclamazione di ‘Ne vedremo delle belle’: “Pensava di vincere”

(Adnkronos) – “Pamela Prati pensava di vincere”, ma così non è stato. La showgirl, protagonista di ‘Ne vedremo delle belle’, non avrebbe digerito bene la finale dello show di Carlo Conti – che ha visto trionfare la showgirl Lorenza Mario – tanto da scappare via. A fare chiarezza ci ha pensato Domenico Marocchi, inviato de ‘La volta buona’, che ha seguito Pamela Prati dietro le quinte subito dopo la proclamazione.

Dopo la proclamazione di Lorenza Mario, Pamela Prati è scappata dietro le quinte non rilasciando dichiarazioni alle telecamere. “Pamela è rimasta male di qualcosa, è molto sensibile”, ha detto Laura Freddi. “Lei è stata prima in quasi tutte le puntate, forse si aspettava di vincere”, ha aggiunto Adriana Volpe, cercando di capire i motivi della collega primadonna.

“Tutta strategia sin dall’inizio, Pamela si è sempre sottratta a tutti, ha rosicato quando ha visto vincere Lorenza Mario. Lei era sicura di vincere”, ha poi commentato nello studio di Caterina Balivo il costumista Lorenzo Ciacci.

Adriana Volpe ha rivelato in studio di aver incontrato Pamela Prati dopo la puntata: “È venuta nel mio camerino, era tranquillissima e serena, mi ha abbracciata e mi ha spiegato ‘Io resisto fino a un certo punto con la tensione e l’emozione. Finito il programma, sono andata via. Non leggeteci nulla di negativo'”, ha però spiegato, facendo chiarezza.