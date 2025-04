Aston Villa-Paris Saint-Germain: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 15 aprile, l’Aston Villa cerca la rimonta ospitando il Paris Saint-Germain nel ritorno dei quarti di finale. All’andata i francesi, freschi vincitori della Ligue 1, hanno trionfato 3-1 al Parco dei Principi grazie alle reti di Doué, Kvaratskhelia e Mendes. Di Rogers la rete che ha aperto il match e che tiene in vita le speranze inglesi.

La sfida tra Aston Villa e Paris Saint-Germain è in programma oggi, martedì 15 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford. All. Emery

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Enrique

Aston Villa-Paris Saint-Germain sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.