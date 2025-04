Dazi, Meloni su missione Usa da Trump: “Faremo del nostro meglio”

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla oggi, martedì 15 aprile, della questione dei dazi in riferimento alla missione di giovedì a Washington, dove incontrerà Donald Trump. “Dobbiamo ricordarci che abbiamo superato ostacoli ben peggiori” ha detto la premier alla cerimonia di consegna dei Premi Leonardo a Villa Madama. “Io sono consapevole di cosa rappresento e cosa sto difendendo. Vedremo come andrà nelle prossime ore, faremo del nostro meglio”.

“Non sento alcuna pressione, come potrete immaginare, per i miei prossimi due giorni” ironizza parlando dell’imminente partenza per gli Stati Uniti. “Ci tenevo a essere qui – ha detto alla platea di imprenditori presenti alla cerimonia nella Sala della Loggia – nonostante una settimana un po’ complessa…”.

“I prodotti italiani si affermano nel mondo perché fanno anche bene al cuore” spiega la premier. “L’italiano non perché è competitivo sul prezzo, ma perché è imbattibile sulla qualità. È questa la consapevolezza che dobbiamo avere”.

In occasione della cerimonia di consegna dei premi Leonardo a Villa Madama la premier cita l’antico proverbio latino ‘Verba movent exempla trahunt’ per raccontare le storie di successo degli imprenditori, premiati in Sala della Loggia. “Le parole muovono ma gli esempi trascinano”, traduce la presidente del Consiglio, che prosegue: “Le storie che abbiamo premiato oggi fanno parte della storia dell’Italia. Sono storie che hanno mostrato una cosa: gli unici limiti davvero reali sono quelli in cui decidiamo di credere” e che devono valere come “esempio e insegnamento”.

Tra i riconoscimenti, anche quello assegnato a Giovanni Ferrero, presidente dell’omonimo gruppo. “Quando Pietro Ferrero ha cominciato nel suo laboratorio a produrre la sua pasta gianduiotto, che distribuiva lui con la sua Topolino, non avrebbe potuto immaginare che un giorno il primo ministro italiano avrebbe regalato un barattolo di Nutella al Re di Inghilterra come io ho fatto”, riferendosi al regalo fatto a Re Carlo in occasione della sua visita in Italia. Annesso, c’era una dedica “che suonava più o meno così: in una giornata di pioggia, se dovessi essere un po’ giù di corda, indossa il tuo miglior pigiama, accendi la serie tv che volevi vedere, prendi un cucchiaino e apri questo regalo”, ha aggiunto Meloni. “Penso ci sia bisogno di iniziative come queste, momenti come questo vanno moltiplicati” ha chiosato poi la presidente del Consiglio, ricordando anche i premi assegnati ai maestri della cucina italiana a Palazzo Chigi.