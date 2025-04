Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu in crisi? Il video che cancella ogni dubbio

(Adnkronos) – Ma tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu è davvero finita? Nelle ultime settimane si vociferava di una rottura definitiva della coppia, ma a mettere a tacere tutte le indiscrezioni è stata proprio l’attrice che ha pubblicato un video sui social in cui si è mostrata accanto al compagno.

Elisabetta Canalis ha pubblicato sulle Instagram stories un video con Georgian Cimpeanu. Il filmato ritrae la coppia in una sessione di kickboxing: una passione che i due hanno in comune. Cimpeanu, infatti, è tre volte campione del mondo di kickboxing ed è stato insegnante della Canalis che fra il 2022 e il 2023 è salita sul ring per alcuni incontri.

Il video pubblicato dalla showgirl metterebbe a tacere dunque le indiscrezioni sulla rottura della coppia. Ad anticipare la crisi era stato il settimanale ‘Chi’, secondo cui l’amore tra l’ex velina e il fidanzato era giunto al capolinea.Fonti vicine alla ex coppia, secondo quanto riportava il settimanale, avevano garantito che la storia tra i due era finita per motivi legati alla relazione, non per terze persone in mezzo.

Nessuna smentita ufficiale sulla crisi di coppia, la Canalis ha preferito mantenere il silenzio mostrando la realtà dei fatti: tra i due prosegue a gonfie vele. O almeno, questo è quello che mostra il video condiviso sui social nelle ultime ore.