Francesco Facchinetti, la frase che spiazza Alessia Marcuzzi: “Ho fallito tante volte nella vita…”

(Adnkronos) – “Ho fallito tante volte nella mia vita, come nei rapporti interpersonali”. Così Francesco Facchinetti, ospite a ‘Obbligo o verità’, ha parlato degli errori che ha commesso nel passato e lo ha fatto davanti alla conduttrice Alessia Marcuzzi, sua ex compagna e mamma di sua figlia Mia.

Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi sono stati insieme dal 2010 al 2012, una storia breve ma dalla quale è nata la loro figlia primogenita, Mia. Nonostante l’amore sia giunto al capolinea, i rapporti tra i due sono rimasti sereni ed entrambi conservano un bellissimo ricordo della loro storia.

Ospite nello studio di ‘Obbligo o verità’, alla domanda di Alessia Marcuzzi su quale sia stato il suo più grande fallimento, Facchinetti ha risposto: “Il mio più grande fallimento… ne ho tantissimi: volevo cantare e poi mi sono accorto che non ero in grado di farlo, volevo fare il presentatore e poi mi sono accorto che non potevo farlo, tante volte ho fallito”.

E indicando la conduttrice ed ex compagna, il figlio di Roby Facchinetti ha continuato: “Anche nei rapporti interpersonali. Quando due persone stanno insieme e hanno una bambina non è che pensano ‘tanto ci lasceremo’. Pensano di stare insieme per tutta la vita, ci credono”. Un discorso che ha spiazzato Alessia Marcuzzi che dopo qualche secondo di silenzio ha aggiunto: “Ci credono… esatto”, rivolgendosi poi agli altri ospiti mettendo fine al dialogo con il suo ex compagno.