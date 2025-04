Gaza, Hamas rifiuta proposta Israele su tregua e ostaggi: “No a disarmo”

(Adnkronos) – Hamas avrebbe respinto la proposta israeliana di un cessate il fuoco di sei settimane a Gaza e di disarmo del gruppo militante islamista. A dirlo alla Bbc è un alto funzionario palestinese a conoscenza dei colloqui, secondo cui il piano non prevedeva alcun impegno a porre fine alla guerra o al ritiro delle truppe israeliane, come richiesto da Hamas in cambio del rilascio della metà degli ostaggi vivi in suo possesso.

“La proposta israeliana trasmessa al movimento attraverso l’Egitto chiedeva esplicitamente il disarmo di Hamas senza alcun impegno israeliano a porre fine alla guerra o a ritirarsi da Gaza. Hamas ha quindi respinto l’offerta nella sua interezza”, ha spiegato la fonte all’emittente britannica, accusando Israele di prendere tempo allo scopo di recuperare gli ostaggi con il prolungamento la guerra. Si ritiene che a Gaza siano rimasti 59 ostaggi, di cui 24 vivi.

Intanto il braccio armato di Hamas ha “perso il contatto” con il gruppo che teneva in ostaggio il soldato israelo-americano Edan Alexander, in seguito a un attacco aereo che avrebbe colpito la loro posizione a Gaza. “Annunciamo di aver perso il contatto con il gruppo che teneva il soldato Edan Alexander dopo un attacco diretto contro la loro posizione. Stiamo ancora cercando di metterci in contatto con loro in questo momento”, ha dichiarato Abu Obeida, portavoce delle Brigate Ezzedine Al-Qassam, sul suo canale Telegram.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intanto visitato oggi il nord della Striscia di Gaza. A renderlo noto è il suo ufficio, mentre l’esercito prosegue con attacchi aerei e terrestri sul territorio palestinese.

