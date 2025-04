Trento, incendio in appartamento: morto il 29enne Patrick Vettori

(Adnkronos) – Forse una pentola lasciata sulla piastra accesa. Sarebbe stata questa la causa dell’incendio divampato in un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento, poco prima delle 5. All’interno, morto per le esalazioni del fumo, Patrick Vettori, 29enne molto noto nel comune per la sua attività politica.

Solo cinque giorni fa, sui suoi canali social, aveva annunciato: “Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni comunali con la lista Civica per Mezzocorona perché voglio dare il mio personale contributo alla comunità”.