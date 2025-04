Al Bano sulla sedia a rotelle? Il video del cantante: “Sto bene, quante balle”

(Adnkronos) – “Al Bano sulla sedia a rotelle”. Questa è la fake news che circola negli ultimi giorni sui social e che ha spinto il cantante pugliese a pubblicare un video sul suo profilo Instagram per smentire le voci e dimostrare, al contrario, di essere in perfetta forma fisica.

Con il suo immancabile cappello bianco, Al Bano ha girato un video all’aria aperta mentre esegue delle flessioni sul pavimento, poi si interrompe e prende parola: “Ho visto da qualche parte che dicono che sto bloccato, che sto sulla sedia a rotelle, ma quante balle?”, esordisce il cantante di Cellino San Marco.

“Tutto perché, dicono, che io devo proporre un prodotto che mi fa sentir bene, che mi rialza in piedi. Ma io mi rialzo da solo senza bisogno di altri prodotti”, spiega Al Bano facendo un bel salto in aria per dimostrare ai follower che non ha bisogno della sedia a rotelle. “Grazie a Dio sono in ottima salute, alla faccia di coloro che vendono balle, bugie, menzogne, sicuri che stanno facendo solo e maledettamente quel mestiere, i menzogneri”, ha aggiunto senza battere ciglio.

E ribadisce: “Grazie a Dio, la mia salute è perfetta”. “Certo – prosegue il cantante 81enne – non ho più vent’anni, ne ho quattro volte venti, ma mi preparo per un bonus di due”. E infine, rivolge un augurio ai suoi follower: “Lunga vita, grande salute e un bel carico di felicità a tutti voi”, ha concluso mandando un bacio virtuale ai fan.