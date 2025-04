Alessandra Amoroso incinta: “Ho paura di non essere all’altezza”

(Adnkronos) –

Alessandra Amoroso ha parlato pubblicamente, per la prima volta, della gravidanza. La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime parlando del mix di emozioni che sta vivendo in questo momento, da quando ha scoperto di essere incinta.

“Da quando ho scoperto di aspettare Penelope mi sorprendo ogni giorno di quante emozioni si possono provare nello stesso istante” ha esordito Alessandra Amoroso nello studio de ‘Le Iene’. “La gravidanza infatti non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente. Forse la vera sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l’ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta. Così ho scelto di lasciarmi attraversare da tutte le emozioni, quelle belle e quelle brutte, di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me. Vivo gioia e impazienza ma al tempo stesso la paura profonda di non essere all’altezza. E la difficoltà di condividere la mia immensa gioia sapendo che purtroppo non tutte quelle che lo desiderano lo possono avere. Vivo la felicità per ogni ostacolo superato e ogni traguardo raggiunto. E anche l’ansia. Accetto le lacrime quelle di gioia e quelle inquiete, perché mi aiutano a conoscere la persona che sto diventando”.

E in conclusione, la cantante con la voce rotta dal pianto ha aggiunto: “Nel frattempo cerco di stare lontano dalle frasi fatte, dal modello illusorio di supermamma, sempre perfetta infallibile che serve solo a farci sentire inadeguate. Quel modello non esiste. Ciò che esiste è invece la donna che sono la donna che sta diventando, la madre che sarò con tutti i miei pregi e tutti i miei difetti”.

Alessandra Amoroso a settembre diventerà mamma per la prima volta. La cantante di Galatina lo aveva annunciato al suo pubblico con un post su Instagram, pubblicato lo scorso 17 marzo. Una foto in bianco e nero in cui si vede il compagno, Valerio Pastone, baciarle il ventre. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”, aveva scritto Alessandra Amoroso.