Aurora Ramazzotti, l’ansia di tornare in tv: “Mi sono ricordata delle crisi e della mia sofferenza”

(Adnkronos) –

Aurora Ramazzotti si è aperta con i follower parlando di una delle sue più grandi fragilità: la paura del giudizio degli altri. La conduttrice, con un lungo sfogo condiviso sulle Instagram stories, ha ammesso che apparire in televisione le provoca ansia, tanto da mettere in dubbio se stessa e la propria immagine.

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un selfie e a corredo un testo in cui riflette sulla difficoltà di accettare la propria immagine davanti alle telecamere: “Ho partecipato a un programma televisivo divertente”, ha esordito la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. “Era uno di quei giorni in cui vedermi in video è davvero difficile. Oggi non mi piacevo, a chi non succede”, ha spiegato Ramazzotti.

“Mi sono ricordata del perché vedermi in televisione è sempre stata la mia ambizione ma poi ogni volta mi faceva star male. Vedersi su quello schermo è vedersi vulnerabili, quasi nudi nonostante il trucco e i vestiti di scena. Non hai controllo sul modo in cui gli altri ti guardano. Ma mi sono ricordata anche di quanto mi facesse soffrire questa cosa tempo fa, delle crisi che avevo e di come condizionava il mio atteggiamento”, ha continuato la 28enne, spiegando come riesce a gestire questa fase emotiva: “Oggi ho accolto quella sensazione senza ignorarla e con gentilezza l’ho allontanata perché l’esperienza dalla mia parte mi aiuta a tenere a mente che io sono la peggior giudice di me stessa”.

Aurora Ramazzotti non ha nascosto le sue debolezze e ha raccontato quanto sia difficile accettarsi “a causa di un mondo che basa quasi tutto sull’apparenza”. E ha concluso: “La cosa più bella è che quelle tempeste si trasformeranno in ventate e poi soffi leggeri di ricordi, solo ricordi di battaglie interiori che ci hanno resi ciò che fieramente siamo”.