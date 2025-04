Brescia, violenza sessuale su minori: arrestato parroco

(Adnkronos) – In qualità di curato e parroco in due comuni della provincia di Brescia, dal 2011 al 2013 e nel 2024, avrebbe compiuto numerosi atti di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni minori che gli erano stati affidati per lo svolgimento di attività parrocchiali. Per questo un religioso di 48 anni, italiano, è stato arrestato questa mattina in un comune della Bassa bresciana.

Nei suoi confronti, i carabinieri della compagnia di Verolanuova hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Brescia su richiesta della locale procura, che dispone gli arresti domiciliari. Le indagini sono state avviate dai carabinieri Borgo San Giacomo e dal Norm della compagnia di Verolanuova.