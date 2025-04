Dazi, Fitch taglia le stime di crescita mondiale: Pil sotto il 2%

(Adnkronos) – Sforbiciata di Fitch sulle stime del Pil mondiale sull’onda della guerra dei dazi. In un aggiornamento speciale del suo Global Economic Outlook trimestrale, l’agenzia ha ”tagliato la crescita mondiale nel 2025 di 0,4 punti percentuali”. Si prevede che ”la crescita mondiale scenderà al di sotto del 2% quest’anno, il che sarebbe il livello più basso dal 2009, esclusa la pandemia”.

L’agenzia di rating ha abbassato anche le previsioni sulla crescita del nostro Paese di 0,1 punti, ipotizzando che nel 2025 si attesti a un modesto +0,3%. L’intervento nel quadro più ampio di una drastica riduzione delle stime di crescita mondiale. Analogo taglio anche per il prossimo anno, ma con un Pil stimato a +0,6%.

La crescita del nostro Paese è fra le più basse fra le economie avanzate con la notevole eccezione della Germania, stimata quest’anno ancora in recessione, con -0,1%, ma con un rimbalzo atteso nel 2026 a + 1,1%.

Per l’Italia Fitch prevede un’inflazione in leggero aumento nel biennio (+1,7% quest’anno, +1,8% nel 2026) e un calo della disoccupazione rispettivamente al 6,3 e 6,2%. Come per il resto dell’Eurozona, l’agenzia stima un livello di tassi all’1,50% nel biennio, pari a 4 nuovi tagli da 25 punti base da parte dell’Eurotower.