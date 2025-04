Dazi, Meloni: “Fase complessa, serve lucidità”. Nuovo colloquio con von de Leyen

(Adnkronos) – Una “fase tanto complessa quanto in rapida evoluzione, nella quale è necessario ragionare con lucidità, lavorare con concretezza, lavorare con pragmatismo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che domani volerà negli Usa per parlare con il presidente Trump della questione dei dazi.

Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “hanno avuto una conversazione telefonica la notte scorsa”, in vista della visita a Washington della premier, ha fatto sapere la vice portavoce capo Arianna Podestà, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

“In questi anni, anche grazie alla collaborazione con le organizzazioni agricole, abbiamo dimostrato che abbiamo a cuore i produttori e che la nostra priorità è sempre stata quella di facilitare il loro accesso ai mercati, promuovere la qualità italiana e ridurre le barriere che ostacolano la nostra capacità di crescere”, ha detto Meloni in un videomessaggio inviato all’Assemblea generale del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano.

“Continueremo in questa direzione, anche e soprattutto in questa fase tanto complessa quanto in rapida evoluzione, nella quale è necessario ragionare con lucidità, lavorare con concretezza, lavorare con pragmatismo – ha continuato – Ma tra le tante incertezze di questo tempo io posso offrirvi una certezza: il governo, la sottoscritta, il ministro Francesco Lollobrigida continueranno ad essere al vostro fianco. Al fianco di chi produce, difende la nostra identità, al fianco di chi tiene alta la bandiera del nostro marchio nel mondo, perché l’unica cosa che abbiamo a cuore è fare l’interesse dell’Italia e degli italiani”, ha concluso.