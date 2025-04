Enzo Paolo Turchi: “Ho lasciato il GF per la mia famiglia. Berlusconi? Tanta ammirazione”

(Adnkronos) – Dall’amore per la famiglia all’infanzia difficile. Enzo Paolo Turchi si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui, tra le altre cose, ha parlato della paura di perdere del tempo “prezioso” con la figlia Maria, ragione che lo ha spinto ad abbandonare la Casa del Grande Fratello.

Enzo Paolo Turchi ha 75 anni e la figlia Maria ne ha 12: “Mi mette in crisi solo il pensiero di non poter esserci nei momenti importanti del suo futuro”, ha detto il coreografo, che ha sentito il bisogno di abbandonare il reality show per passare più tempo possibile con la figlia.

Maria è nata dall’amore tra il coreografo e Carmen Russo. Un amore che dura da oltre 40 anni: “Lei mi ha salvato la vita. È stata ed è per me madre, compagna, sorella, tutto. Non riesco a immaginarmi senza di lei”, ha detto Turchi su Carmen Russo.

E sul matrimonio con la showgirl, Enzo Paolo Turchi ricorda quando per le nozze Berlusconi gli prestò l’aereo privato: “Ho provato tanta ammirazione per lui, prima, e adesso per il figlio: era una persona che vedeva le cose prima degli altri. Generosissimo, quando io e Carmen ci sposammo ci prestò l’aereo privato per far arrivare a Bari i miei ospiti”, ha detto. E come regalo? “Un biliardo antico di fine ‘800”, ha ricordato Turchi.

Enzo Paolo Turchi non si risparmia e tocca un tasto dolente: la sua difficile infanzia piena di ricordi dolorosi, come quando aspettava che tornasse la madre a casa: “Avevo 4 anni, ero seduto sui gradini del mio palazzo, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, di sera, al buio, e aspettavo che tornasse a casa mia madre. Spariva per giorni, non si era mai ripresa dalla morte di due sorelline nate prima di me, investite da un carro armato”, ha detto. Il padre, invece, lo ha visto tre volte in tutto, “la terza da morto”, ha aggiunto.