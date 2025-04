Paolini, buona la prima: debutto vincente con il nuovo coach Marc Lopez

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini non sbaglia in Germania. L’azzurra ha debuttato nel Wta 500 di Stoccarda vincendo comodamente contro la tedesca Eva Lys per 6-2 6-1. Per la toscana, numero 6 del ranking, è stato anche il primo match con il nuovo coach Marc Lopez (dopo la separazione con Renzo Furlan). Agli ottavi, ad attenderla ci sarà un’altra tennista tedesca: Jule Niemeier, affrontata altre due volte in carriera e sempre battuta.

Nel primo impegno del torneo indoor su terra, Jasmine ha subito messo in campo un tennis solido e a tratti brillante, liquidando la pratica in due set e senza troppa fatica: “Un buon esordio – ha commentato a fine match -. Ora speriamo di continuare così”.