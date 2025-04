Roma, bimbo di un anno chiuso da solo in auto: intervengono carabinieri

(Adnkronos) – Un bambino di un anno è stato trovato ieri pomeriggio chiuso da solo all’interno di un’auto parcheggiata in via Vigna Fabbri nel quartiere Appio Latino a Roma. Alcune persone hanno chiamato il 112 e sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari, vedendo che la vettura e i vetri erano chiusi e non avendo rintracciato i genitori, hanno infranto il finestrino laterale.

Dalle verifiche dei sanitari il bambino è risultato in buono stato di salute. Poco dopo è arrivata la mamma del piccolo che si è giustificata dicendo che stava accompagnando l’altro figlio al centro sportivo. Dei fatti è stata avvisata la procura.