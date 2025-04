Stefano De Martino, relax in famiglia (allargata): la giornata al parco con Santiago e… Luna Marì

(Adnkronos) –

Stefano De Martino in versione papà bis. Il conduttore di ‘Affari Tuoi’ ha trascorso un pomeriggio al parco insieme al figlio Santiago, nato dal precedente matrimonio con Belen Rodriguez, e con loro anche la sorellina Luna Marì, secondogenita di Belen, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino, che si divide tra Roma e Milano, ha fatto visita al figlio Santiago per trascorrere una giornata papà-figlio nella città meneghina. I due sono stati pizzicati al parco da ‘Chi’ che, stando alla loro ricostruzione dei fatti, hanno incontrato Luna Marì con la babysitter. La piccola si è subita unita al fratellino, con cui è molto legata, e all’ex marito della mamma Belen, con cui ha un ottimo rapporto.

“De Martino, quando vede la piccola, mostra tutta la sua tenerezza”, si legge sul magazine che ha riportato alcuni scatti in cui Stefano e i due bambini giocano sereni e felici tra le costruzioni.

Il conduttore De Martino sarebbe anche in ottimi rapporti con il papà di Luna Marì,

Antonino Spinalbese

, che al momento non può trascorrere molto tempo con la figlia, 3 anni, perché impegnato come concorrente a The Couple, il reality game condotto da Ilary Blasi. Ma nessun problema per il superpapà Stefano De Martino che, come dimostrano gli scatti del magazine di Alfonso Signorini, dona tutto il suo amore anche alla sorellina di Santiago.