Francesca Brienza, l’amore con Rudi Garcia: “Per il primo appuntamento avvisai il mio direttore”

Francesca Brienza e Rudi Garcia si sposeranno l’1 maggio a Roma. La giornalista ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’ ha svelato alcuni retroscena sulla storia d’amore con l’ex allenatore della Roma e del Napoli e oggi ct del Belgio nata oltre 10 anni fa, nel 2014, a Trigoria.

Rudi Garcia e Francesca Brienza sono vicini al fatidico ‘sì’, anche se la giornalista a Monica Setta, nella puntata che andrà in onda sabato 19 aprile, ha rivelato: “Ci siamo già sposati civilmente a Cannes. Abbiamo detto sì con pochi intimi e il 1 maggio celebriamo il rito religioso con una cena per 250 persone a villa Miani”.

Oggi Rudi Garcia e Francesca Brienza sono genitori di Sofia, la figlia primogenita nata l’8 aprile del 2023. Un amore cresciuto nel tempo: “Sofia ci ha reso definitivamente una famiglia”, ha raccontato la giornalista.

La coppia si è innamorata sui campi di Trigoria nel 2014, quando lui era l’allenatore della Roma e lei una giornalista di Roma Tv, l’allora televisione della squadra giallorossa. E sul primo appuntamento ha ricordato: “Rudi mi corteggiava in modo elegante, ma prima di accettare un invito a cena a Parigi io avvisai il mio direttore. Non volevo mescolare lavoro e sentimenti”.

La cerimonia tra il tecnico francese e la giornalista televisiva si svolgerà nella chiesa di San Luigi dei Francesi che si affaccia sulla piazza omonima, non distante da piazza Navona, mentre la festa serale si terrà nella prestigiosa location di Villa Miani con amici, parenti e calciatori delle varie squadre allenate dall’allenatore transalpino. Alle nozze del 1 maggio non ci sarà, come era stato annunciato, Francesco Totti. E il vestito della sposa è firmato da Antonio Riva.