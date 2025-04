Heather Parisi e l’obbigo vaccinale: “Inesattezze su mia posizione”

(Adnkronos) – Heather Parisi risponde a Myrta Merlino con un lungo post sui social, in merito ad alcune affermazioni fatte durante la puntata di ‘Pomeriggio 5’ di ieri, riguardanti la posizione della showgirl sull’obbligo vaccinale.

“Gentile Myrta Merlino – esordisce Parisi – ti ringrazio per l’attenzione che dedichi a me e alle mie posizioni. Vorrei però correggere alcune inesattezze riportate nella puntata del 16 aprile. Se il mio video fosse stato trasmesso integralmente, senza tagli arbitrari dopo la prima frase, sarebbe stato chiaro che non ho espresso disquisizioni medico-scientifiche, ma ho semplicemente dichiarato il mio sostegno alla raccolta firme per il referendum sull’abolizione dell’obbligo vaccinale in età pediatrica. Credo che i genitori, consultando il medico di fiducia, debbano poter scegliere il meglio per i propri figli”.

E aggiunge: “Non credo che in Italia sia stato abolito il diritto di esprimere la propria opinione su un referendum, e spero che nemmeno tu lo auspichi. Ho sottolineato che spetta ai medici, non a me, spiegare perché la vaccinazione pediatrica debba essere valutata caso per caso, senza un obbligo indiscriminato. È falso che io abbia chiuso i commenti sui miei social: tutti i miei follower possono commentare liberamente, senza censura. Al contrario, l’impossibilità di commentare è presente sui profili di alcuni tuoi ospiti”.

La showgirl ribadisce il suo diritto di parola, nonostante la sua residenza a Hong Kong: “Ricordo ai tuoi ospiti che i miei figli e mio marito hanno il passaporto italiano, siamo iscritti all’Aire e siamo a tutti gli effetti una famiglia italiana. Gli italiani all’estero hanno gli stessi diritti di chi vive in Italia”.

Il servizio di ‘Pomeriggio 5’ ha menzionato anche la polemica con il virologo Matteo Bassetti durante la pandemia e i rapporti tesi della showgirl con Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli e sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo. Tra gli ospiti in studio, Alessandro Cecchi Paone, Davide Maggio, Samantha De Grenet ed Eva Grimaldi. Parisi qualche giorno fa aveva già espresso la sua posizione a sostegno del referendum #Permiofiglioscelgoio, volto ad abrogare l’obbligo vaccinale pediatrico e le relative sanzioni: “Combattere l’obbligo vaccinale pediatrico non significa essere contro i vaccini o no-vax, né contro la scienza. Significa rivendicare il diritto di decidere cosa è meglio per i nostri figli, sia esso il vaccino o il non vaccino”.