Michelle Trachtenberg, il medico legale: “Morte per complicazioni dovute al diabete”

(Adnkronos) – L’attrice televisiva Michelle Trachtenberg è morta a causa di complicazioni dovute al diabete. La conferma arriva dall’ufficio del medico legale capo di New York City: la causa del decesso è stata dichiarata naturale.

L’attrice, nota soprattutto per il ruolo di Dawn Summers, la sorella di Buffy in ‘Buffy l’ammazzavampiri’, e per quello di Georgina Sparks in ‘Gossip Girl’, è morta lo scorso febbraio all’età di 39 anni. A trovare il corpo nell’appartamento di New York era stata sua madre. Da subito la polizia aveva chiarito che la morte non era sospetta e che non c’erano motivi per pensare ad azioni criminali. Non è quindi stata eseguita l’autopsia, ma test tossicologici hanno contribuito a determinare la causa del decesso.



Nelle ultime settimane di vita dell’attrice, le foto pubblicate sui social media avevano portato gli utenti a sottolineare come il viso di Michelle Trachtenberg apparisse più magro e scavato. “Sono felice e in salute”, aveva risposto l’attrice, spiegando di non essersi sottoposta ad alcun intervento chirurgico come invece ipotizzava qualcuno dei suoi follower.