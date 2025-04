Italia-Usa, sui social 54% italiani promuove Meloni da Trump

(Adnkronos) – Con un sentiment positivo del 54%, gli italiani nelle discussioni social promuovono Giorgia Meloni e i risultati ottenuti nel corso dell’incontro a Washington con il presidente Usa Donald Trump. È quanto emerge da un instant sentiment realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica per istituzioni e aziende, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana.

Le principali emozioni legate alle discussioni sono entusiasmo 28%, preoccupazione 24%, gioia 18% e rabbia 11%. Mentre i temi più associati risultano essere relativi a dazi, energia, guerra e relazioni internazionali. In particolare, la maggioranza che esprime giudizi favorevoli si riferisce al prestigio internazionale dell’Italia, al ruolo centrale nella trattativa sui dazi e sulla fine della guerra in Ucraina.

Chi invece esprime giudizi negativi cita la preoccupazione per l’aumento delle spese militari e la sostanziale mancanza di risultati concreti in seguito all’incontro.