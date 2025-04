Monza, ciclista investito e ucciso fuori da Villa Reale: tir lo trascina per 500 metri senza fermarsi

(Adnkronos) – Un ciclista di 70 anni è stato travolto e ucciso da un tir questa mattina, intorno alle 11.30, a Monza, vicino all’ingresso della Villa Reale. Il camionista, un 48enne residente in Brianza, dopo l’impatto non si è fermato e ha continuato la sua marcia in direzione Biassono. Il ciclista è stato trascinato per oltre cinquecento metri.

I testimoni hanno fornito agli agenti della polizia locale, giunti sul posto, elementi che, insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito – spiega in una nota il Comune di Monza – di identificare l’azienda proprietaria del mezzo e il conducente alla guida. L’uomo, sottoposto ad alcoltest, è risultato negativo, mentre sono in corso altri esami e accertamenti. E’ indagato per omicidio stradale.

La vittima, la cui salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, risulta residente a Milano e – fa sapere il Comune – “si resta in attesa che la famiglia ne confermi l’identità”.

Bicicletta e tir – a quanto hanno ricostruito gli agenti della polizia locale – stavano percorrendo affiancati viale Cesare Battisti, quando all’incrocio con via Dante, poco dopo le 11.30, il 70enne è finito sotto il mezzo pesante, che lo ha trascinato per oltre 500 metri, in direzione Villa Reale.

Nell’area dell’incidente, che si estende per oltre un chilometro, il traffico – fa sapere il Comune di Monza – è ancora congestionato. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia locale, supportata da pattuglie del comando di Seregno e della polizia provinciale per le indagini e la gestione della viabilità.