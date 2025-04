Sinner si allena ancora con Draper ed esulta: “Di nuovo in campo”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner continua ad allenarsi in vista del rientro in campo. In attesa degli Internazionali d’Italia, al via il prossimo 7 maggio, torneo in cui il tennista azzurro potrà tornare a giocare dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, l’altoatesino ha ripreso in mano la racchetta insieme a uno ‘sparring partner’ speciale: Jack Draper.

Il tennista inglese, grande amico di Jannik e trionfatore a Indian Wells, salito proprio negli ultimi mesi al sesto posto del ranking Atp, si sta esercitando con Sinner sui campi indoor in terra rossa di Beaulieu-sur-Mer, non lontano da Montecarlo. E proprio per ringraziare Draper, il numero uno del mondo ha voluto pubblicare una storia Instagram sul suo profilo ufficiale scrivendo: “Di nuovo in campo. Grazie Jack”. I due sono ritratti abbracciati e sorridenti, sotto il sole del Principato.

Jannik già ieri si era allenato con Draper, nel primo allenamento ufficiale dopo la squalifica, al Tennis Club Beaulieu, dove in questi giorni si sta giocando un torneo Itf J300. Proprio i canali social del torneo hanno condiviso la sessione di Sinner con il britannico, reduce dall’ottavo di finale al Montecarlo Masters perso contro Davidovich Fokina.

Sinner è sceso in campo con un cappellino bianco, una t-shirt bianca, pantaloncini e calzini neri, accompagnato dai soliti consigli di coach Darren Cahill.