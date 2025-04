Francesco Totti e Noemi Bocchi, la vacanza (di lusso) con la famiglia allargata

(Adnkronos) –

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto una località tropicale come destinazione per le loro vacanze di Pasqua. L’ex Capitano della Roma e la compagna si sono concessi una pausa dal caos di Roma e, insieme ai figli, si stanno godendo una vacanza all’insegna del divertimento tra le acque cristalline.

A condividere sui social alcuni scatti della loro vacanza è stata Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che sui social ha mostrato il resort di lusso in cui stanno alloggiando. Anche la fidanzata del Pupone ha condiviso degli scatti che rimandano alla vacanza e alla destinazione tropicale, che potrebbero essere le Maldive, ma nessun certezza perché nelle Instagram stories non è stata indicata la posizione.

Insieme ai figli di Francesco Totti, Chanel e Cristian, in vacanza ci sono anche i figli di Noemi Bocchi, Sofia e Tommaso, nati dalla relazione con l’ex Mario Caucci.

Insomma, la famiglia allargata si sta godendo la vacanza tra spiagge, sole e panorami mozzafiato. L’ex moglie di Totti, Ilary Blasi, invece è rimasta a Roma per Pasqua, impegnata alla conduzione di The Couple, il nuovo reality game di Canale 5. La conduttrice è in compagnia del suo compagno Bastian Muller, conosciuto nel 2022, dopo la turbolenta separazione dall’ex marito e papà dei suoi figli, Francesco Totti.