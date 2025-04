Monza-Napoli 0-1, McTominay aggancia l’Inter in testa alla classifica

(Adnkronos) –

Vince ma non convince il Napoli. Nella 33esima giornata di Serie A, gli azzurri trionfano a Monza 1-0 oggi, sabato 19 aprile, grazie al gol di Scott McTominay, arrivato nel finale di secondo tempo. Con questi tre punti la squadra di Conte sale a 71 punti agganciando, momentaneamente, l’Inter, impegnata domani al Dall’Ara contro il Bologna, in testa alla classifica. Rimane invece ultimo con 15 il Monza di Nesta.

Primo quarto d’ora con possesso palla degli ospiti che non trovano però sbocchi verso la porta avversaria. Al 17′ punizione da molto lontano di McTominay, da posizione centrale. Turati la vede all’ultimo e sventa in tuffo. Un minuto dopo ancora il centrocampista scozzese tenta un tiro-cross deviato da Caldirola, con palla che termina di poco oltre la traversa. Al 20′ tentativo di testa di Rrahmani su azione d’angolo con palla larga di poco.

I brianzoli, hanno una chance con Castrovilli, che supera Marin sulla destra e penetra in area. L’ex Fiorentina prova l’esterno destro sul secondo palo da posizione abbastanza defilata, con palla larga di pochissimo. Al 40′ tiro di Politano dalla destra deviato, la palla vola verso Lukaku a centro area, il belga non colpisce bene e Turati para senza particolari problemi.

A inizio secondo tempo grande opportunità per il Napoli. Politano viene innescato da Raspadori e viaggia a tu per tu verso Turati. Mancino incrociato dalla sinistra dell’area, con una forte pressione di Caldirola in rimonta alle sue spalle, il portiere del Monza salva. Al 72′ arriva il gol partita di McTominay. Cross dalla sinistra di Raspadori, lo scozzese è solo in mezzo, con Turati che esce male nel tentativo di anticiparlo col pugno. Il centrocampista azzurro va di testa in anticipo e mette in rete a porta vuota. Nel finale Simeone va al tiro e Turati lo para ma è tutto inutile perché l’argentino è in fuorigioco. Nei tre minuti di recupero chance per Caprari con un destro a giro murato dalla difesa ospite. Termina quindi 0-1.