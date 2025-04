Roma-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi sfidano oggi, sabato 18 aprile, l’Hellas Verona all’Olimpico nella 33esima giornata. La squadra di Ranieri vuole continuare la sua risalita Champions, con il quarto posto ora distante cinque lunghezze, mentre gli scaligeri di Zanetti cercano preziosi punti salvezza.

La sfida tra Roma ed Hellas Verona è in programma oggi, sabato 18 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Coppola, Dawidowicz, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr. All. Zanetti

Roma-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma disponibile anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn, sull’app SkyGo e su NOW.