Usa, Corte suprema frena Trump: sospesa espulsione venezuelani dal Texas

(Adnkronos) – La Corte Suprema ha intimato all’Amministrazione Trump di non prendere alcuna misura per espellere presunti membri di una banca criminale venezuelana attualmente residenti in Texas. La Corte Suprema non ha quindi ha accolto né respinto la richiesta presentata dagli avvocati dei detenuti, ma ha di fatto sospeso il caso. “Il governo è tenuto a non espellere alcun membro della presunta classe di detenuti dagli Stati Uniti fino a nuovo ordine di questa corte”, si legge nell’ordinanza. Due giudici conservatori, Clarence Thomas e Samuel Alito, non sono d’accordo con la decisione, precisa l’ordinanza.

Ieri pomeriggio un autobus si è recato al centro di detenzione Bluebonnet di Anson, in Texas, dove sono detenuti gli uomini. L’amministrazione Trump sta cercando di espellerli in base a una legge risalente al tempo di guerra chiamata Alien Enemies Act. I querelanti “chiedono solo che questa corte preservi lo status quo in modo che i membri della class action proposta non vengano inviati in una famigerata prigione in El Salvador prima che il sistema giudiziario americano possa garantire loro un giusto processo”, hanno scritto i loro avvocati presso l’American Civil Liberties Union nel documento depositato presso la Corte Suprema