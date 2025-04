Vance a Roma, oggi in Vaticano l’incontro con Parolin

(Adnkronos) – Prosegue la visita in Italia di JD Vance. Oggi il vicepresidente Usa si è recato in Vaticano, dove ha incontrato il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Paroli. Non si esclude un incontro tra Vance, che si è convertito al cattolicesimo nel 2019 , e il Pontefice, anche se non c’è alcuna ufficialità.

Il faccia a faccia con Parolin è stato occasione per un confronto sul tema dei migranti. A gennaio, in un’intervista a Cbs, Vance insinuò che l’opposizione dei vescovi americani alle deportazioni degli indocumentados fosse legata agli introiti per il reinsediamento dei migranti. “Sono veramente preoccupati per i migranti o per i loro bilanci?”, disse. Il Papa intervenne successivamente con una lettera: “Esorto tutti i fedeli della Chiesa cattolica e tutti gli uomini e le donne di buona volontà a non cedere a narrazioni che discriminano e causano inutili sofferenze ai nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati”.