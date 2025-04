Cafu: “Ancelotti tra Roma e Brasile? E’ dura per lui scegliere, ma io direi verdeoro” – Video

(Adnkronos) – “Ancelotti potrebbe lasciare il Real a fine stagione, si parla di Brasile o Roma nel suo possibile futuro? Sarà dura per lui scegliere. Io amo la Roma, amo il Brasile. Spero che il mister possa prendere la decisione giusta. A quel punto direi però Brasile”. Lo ha detto l’ex terzino del Brasile e della Roma, Marcos Cafu, all’Adnkronos, in occasione dei Laureus Awards a Madrid, sulla prossima panchina di Carlo Ancelotti nel caso in cui dovesse lasciare il Real Madrid. “Ranieri chi potrebbe scegliere per guidare la Roma l’anno prossimo? Guarda, non lo so. È da vedere, è da studiare e capire quale potrebbe essere l’allenatore giusto per mettere lì al posto del mister”.