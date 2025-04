Gaza, Hamas accusa Israele: “Esecuzioni sommarie dei paramedici”

(Adnkronos) – L’agenzia per la difesa civile di Gaza ha accusato l’esercito israeliano di aver condotto “esecuzioni sommarie” con l’attacco del mese scorso, quando ha condotto i raid nei quali sono stati uccisi 15 operatori sanitari. “I video girati da uno dei paramedici dimostra che la narrativa dell’occupante israeliano è falso e che sono state condotte esecuzioni sommarie”, ha denunciato all’Afp Mohammed Al-Mughair, funzionario della difesa civile della Striscia, accusando Israele di cercare di “aggirare” gli obblighi previsti dal diritto internazionale.

I raid israeliani risalgono al 23 marzo scorso, cinque giorni dopo la ripresa dell’offensiva israeliana contro Gaza: tra le 15 vittime, colpite ‘deliberatamente’ da Israele secondo le accuse, c’erano otto membri dello staff della Croce rossa, sei dell’agenzia di difesa civile di Gaza e uno dell’Unrwa. Il rapporto diffuso ieri da Israele dopo l’indagine condotta dall’esercito sostiene che “non ci siano prove per sostenere l’accusa di esecuzione o di attacco indiscriminato” da parte dei soldati, pur ammettendo “un errore operativo” che ha portato al licenziamento di un comandante.

Distruggere Hamas è più importante che riportare a casa gli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich parlando alla radio dell’esercito e affermando che l’obiettivo principale della guerra non è trarre in salvo gli ostaggi. Il ritorno degli ostaggi ”è, ovviamente, un obiettivo molto, molto, molto importante, ma chiunque voglia distruggere Hamas e impedire la possibilità di un altro 7 ottobre deve capire che non può esserci una situazione a Gaza in cui Hamas rimanga presente e intatta”, ha affermato Smotrich.

“Prendiamo la decisione di porre fine a Gaza una volta per tutte, costruiamo un rapporto di fiducia con la gente e dimostriamo che stiamo raggiungendo l’obiettivo e distruggendo Hamas”, ha dichiarato il ministro. “Le scuse sono finite. Non c’è nessun Biden, nessun Blinken, nessun Gallant, nessun capo di Stato maggiore che si frapponga al blocco degli aiuti umanitari: non ci sono scuse, e dico al primo ministro: non c’è tempo per le chiacchiere. L’alternativa alla resa è conquistare il territorio della Striscia e distruggere Hamas”, ha concluso Smotrich.

Sono almeno 12 le persone che sono state uccise e altre 30 quelle che sono state ferite in raid aerei americani condotti nelle prime ore di oggi su Sana’a, capitale dello Yemen. E’ quanto ha reso noto il ministero della Sanità dei ribelli Houthi. L’agenzia di stampa Saba guidata dagli Houthi spiega che i raid aerei condotti ”dal nemico americano” hanno colpito un mercato nel distretto di Farwa.