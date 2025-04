Gialappashow, chi è la conduttrice della puntata di oggi: anticipazioni

(Adnkronos) – ‘GialappaShow’, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, arriva al giro di boa. La quarta puntata va in onda oggi, lunedì 21 aprile, alle 21.30 in prima visione assoluta su Tv8, anche in simulcast su Sky e in streaming su Now.

Questa volta è Matilde Gioli, attrice dal talento multiforme, ad affiancare alla conduzione il Mago Forest. Una puntata spumeggiante che decolla fin dall’anteprima quando Stefano Accorsi duetta al citofono con Miriam, alias Brenda Lodigiani. I due lasciano poi spazio alla sigla ispirata alla serie ‘Baywatch’, cui partecipa tutto il cast.

I Neri per Caso si esibiscono con Joan Thiele e la pianista Costanza Principe sulle note di ‘My Babe Just Cares for Me’ di Nina Simone. Accompagnati al pianoforte sempre da Costanza Principe, i Neri per Caso interpretano, in una versione del tutto originale, ‘The Typewriter’ e ‘Memories’ dei Maroon 5. Elodie, co-conduttrice della prima puntata, fa un cameo nel nuovo episodio di ‘Sensualità a corte’ con Madreh (Simona Garbarino) e Jean Claude (Marcello Cesena). Brenda Lodigiani si sdoppia in Marcella Bella in ‘M – La figlia del secolo’ e nella brunetta dei Ricchi e Poveri, mentre Max Giusti veste i panni di Antonino Cannavacciuolo a Masterchef e di Aurelio De Laurentiis, e Toni Bonji è prima ‘Demotivatore – Annunciatore’, poi ‘Medico dello sport’.

In scaletta anche i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi tv, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già al centro di Tv8 Gialappa’s Night nei mercoledì di Champions League. ‘GialappaShow’ è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.