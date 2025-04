Papa Francesco, Cacciari: “Segnato forte discontinuità in Chiesa eurocentrica”

(Adnkronos) –

Papa Francesco, morto oggi a 88 anni, “ha segnato una forte discontinuità nella vita della Chiesa rispetto alla tradizione europea e rispetto alla dimensione eurocentrica che l’ha sempre caratterizzata. Al tempo stesso il Pontefice è stato una voce di pace nei confronti di tutte le guerre civili”. Questo il commento all’Adnkronos del filosofo Massimo Cacciari.

“Sarà difficile trovare un successore – sostiene l’intellettuale – capace di continuare nella riforma interna della Chiesa in modo radicale e allo stesso tempo una voce di pace in un tempo in cui i conflitti non accennano a diminuire”.