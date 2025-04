Papa Francesco, l’omaggio di Putin: “Difensore della giustizia” – Video

(Adnkronos) – Una ”persona eccezionale”, un ”grande difensore della giustizia e dell’umanità” che ”ha promosso il dialogo tra la Chiesa cattolica di Roma e quella russa ortodossa”. Il presidente russo Vladimir Putin ha ricordato Papa Francesco, morto oggi, in un telegramma inviato al Vaticano e pubblicato sul sito del Cremlino. I media russi hanno riproposto i video degli incontri tra il Pontefice e il presidente russo.

Il Pontefice godeva di grande autorità internazionale in quanto “fedele servitore dell’insegnamento cristiano, saggio religioso e statista, coerente difensore degli alti valori dell’umanesimo e della giustizia”, ha sottolineato Putin, ricordando che ”durante il suo pontificato ha promosso attivamente l’interazione costruttiva tra la Russia e la Santa Sede.

“Ho avuto l’opportunità di comunicare con questa persona eccezionale in molte occasioni e conserverò per sempre il suo ricordo. In questo momento di dolore, vorrei trasmettere a voi e a tutto il clero cattolico parole di vicinanza e sostegno”, si legge nel telegramma.