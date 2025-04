Parma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Scende in campo la Juventus. I bianconeri affrontano oggi, lunedì 21 aprile, il Parma al Tardini nella 33esima giornata di Serie A. La squadra di Tudor vuole continuare la sua corsa Champions consolidando il quarto posto in classifica, mentre quella di Chivu è a caccia di preziosi punti salvezza.

La sfida tra Parma e Juventus è in programma oggi, lunedì 21 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Man, Bonny. All. Chivu

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor

Parma-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn.