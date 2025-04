Napoli, incidente su statale Meta-Amalfi: morto motociclista 30enne

(Adnkronos) – Scontro frontale moto-auto sulla statale Meta-Amalfi, 30enne muore in Penisola sorrentina. Ieri sera un 30enne di Meta (Napoli) è morto in un incidente stradale. Era in sella al suo scooter quando è finito contro un’auto, lungo la strada SS163 Meta-Amalfi.

Il passeggero del motociclo è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Indagini dei Carabinieri della compagnia di Sorrento per ricostruire la dinamica. Salma a disposizione della Procura di Torre Annunziata per esame autoptico.