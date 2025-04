Papa Francesco, principe William al funerale?

(Adnkronos) –

Potrebbe essere il principe William a rappresentare la famiglia reale britannica ai funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno sabato 26 aprile nella Basilica di San Pietro. Lo ha dichiarato l’esperto reale Ian Pelham Turner a Fox News Digital.

Lo stesso re Carlo III partecipò ai funerali di papa Giovanni Paolo II l’8 aprile 2005, quando era ancora principe e primo in linea di successione al trono. In onore del Pontefice, morto ieri mattina lunedì 21 aprile a 88 anni, le bandiere dell’Unione sono state esposte a mezz’asta nelle residenze reali dove non soggiornava re Carlo.

In seguito alla notizia della morte di Bergoglio, Charles – che insieme alla regina Camilla aveva avuto un breve incontro in Vaticano due settimane fa – ha espresso la sua “profonda solidarietà” alla Chiesa cattolica e a tutti coloro che piangono questa grave perdita. “Mia moglie ed io siamo profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Papa Francesco”, ha detto Sua Maestà in una dichiarazione a nome suo e della regina Camilla. “Tuttavia, i nostri cuori oppressi sono stati in qualche modo alleviati sapendo che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta devozione durante tutta la sua vita e il suo ministero”.

“Sua Santità sarà ricordato per la sua compassione, la sua preoccupazione per l’unità della Chiesa e per il suo instancabile impegno per le cause comuni di tutti gli uomini di fede e di coloro che, per buona volontà, operano per il bene degli altri”, ha proseguito re Carlo. “La sua convinzione che la cura del Creato sia un’espressione esistenziale della fede in Dio ha trovato eco in tantissime persone in tutto il mondo. Attraverso il suo lavoro e la sua cura per le persone e per il pianeta, ha toccato profondamente la vita di tantissime persone”.

“La Regina e io – prosegue il sovrano – ricordiamo con particolare affetto i nostri incontri con Sua Santità nel corso degli anni, e siamo stati profondamente commossi di aver potuto fargli visita all’inizio del mese. Inviamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra più profonda solidarietà alla Chiesa che ha servito con tanta determinazione e alle innumerevoli persone in tutto il mondo che, ispirate dalla sua vita, piangeranno la devastante perdita di questo fedele seguace di Gesù Cristo”.