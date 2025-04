Incidente sul lavoro, operaio muore in un cantiere nel Catanese

(Adnkronos) – Un operaio di 65 anni è morto oggi, mercoledì 23 aprile, in un incidente sul lavoro nel Catanese. La tragedia in un cantiere della strada statale Adrano-Bronte. Per cause ancora da accertare, l’operaio ha perso la vita durante la fase di scarico di un fascio di acciaio.

Anas spa esprime “profondo cordoglio ai familiari dell’operaio deceduto” e, fa sapere in una nota, ha avviato “subito le procedure interne previste al fine di chiarire le motivazioni dell’incidente”.