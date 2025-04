Juventus, Koopmeiners non convocato: quando torna in campo

(Adnkronos) –

Teun Koopmeiners tiene in ansia la Juventus. Il centrocampista olandese non è stato convocato per la partita in programma oggi, mercoledì 23 aprile, del Tardini contro il Parma, valida per la 33esima giornata di Serie A, a causa dell’infortunio rimediato nella precedente partita di campionato contro il Lecce. In gol nel 2-1 con cui i bianconeri hanno superato i salentini all’Allianz Stadium, l’ex Atalanta ha sentito un fastidio al tendine ed è stato sostituito, al 67′, da Timothy Weah.

Nella settimana successiva Koopmeiners ha svolto lavoro personalizzato e aveva ripreso a lavorare con i compagni, facendo pensare a un suo impiego, anche se non dal primo minuto, contro il Parma. Il rinvio della partita, inizialmente programmata per lunedì 21 aprile, a causa della morte di Papa Francesco, aveva alimentato le speranze bianconere, ma la lista dei convocati diramata da Tudor ha fugato ogni dubbio.

Difficile, a questo punto, stabilire quando tornerà in campo Koopmeiners. Da capire se l’assenza dalla partita del Tardini sia a scopo precauzionale o dovuta a una ricaduta, che costringerebbe l’olandese a stare lontano dai campi ancora qualche settimana. La speranza di Tudor però è di riabbracciare il suo centrocampista già per la prossima partita di campionato, fissata per domenica 27 aprile, quando allo Stadium arriverà il Monza.