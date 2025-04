Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour

(Adnkronos) – Quarant’anni fa, l’allora principe di Galles invitò, a sue spese, il pittore John Ward a partecipare a una visita ufficiale in Italia in qualità di artista ufficiale del tour, con l’incarico di disegnare o dipingere ciò che lo ispirava. Da allora, 42 artisti hanno assunto questo ruolo, visitando complessivamente 95 Paesi nel corso di 69 tournée e le cui opere sono ora esposte a Buckingham Palace. I visitatori delle Sale di Stato potranno ammirare la mostra speciale, The King’s Tour Artists, in cui molte delle 70 opere saranno esposte al pubblico per la prima volta.

Ward non portava mai con sé una macchina fotografica – ricorda il Guardian – ma sempre un piccolo album da disegno, e la sua opera esposta, ‘From the Afterdeck of Hmy Britannia’, cattura un momento di riposo durante il frenetico tour. La Britannia è presente anche nell’acquerello di Susannah Fiennes che ritrae due yachtsmen reali durante la routine quotidiana di ammainare e issare la bandiera durante il tour – l’ultimo dello yacht reale prima della dismissione – a Hong Kong nel 1997 per la consegna dell’allora colonia britannica alla Cina. Il ritmo del tour del 2000, a Trinidad e Tobago, Guyana e Giamaica, fece sì che Mary Anne Aytoun Ellis chiedesse, per rappresentarle, di recarsi in anticipo alle cascate di Kaieteur in Guyana, per la cui visita erano stati assegnati solo 15 minuti di tempo.

Nel 2009, Richard Foster scelse di immortalare, nell’opera ‘Their Royal Highnesses on North Seymour Island’, l’allora principe Carlo e l’allora duchessa di Cornovaglia Camilla durante una visita all’isola disabitata di North Seymour, alle Galápagos. Kate Heard, curatrice della mostra – scrive il quotidiano britannico – ha dichiarato: “Questo affascinante corpus di opere racconta la storia di 40 anni di viaggi ufficiali e di mecenatismo artistico. La libertà concessa a ciascun artista di catturare un’impressione personale dei Paesi visitati ha portato alla formazione di una collezione ricca e variegata. “Includendo paesaggi, studi di figure e nature morte, queste opere testimoniano il profondo impegno e l’incoraggiamento di Sua Maestà nei confronti degli artisti negli ultimi quattro decenni”.