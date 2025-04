Sebastian, gelataio di Papa Francesco: “Amava il dulce de leche, mi scrisse per dirmi grazie”

(Adnkronos) – “Per tutti noi è stato un dispiacere enorme, ci tenevamo tantissimo a lui, avevamo un legame particolare”. A due passi da Santa Marta c’è la gelateria del Papa, aperta tanti anni fa, nel 2018, dell’argentino Sebastian Padròn. Qui dal suo connazionale, Francesco ogni tanto mandava qualcuno a far scorta di ‘dulce de leche’, tipico dolce argentino. Sebastian, dopo aver sposato l’italiana Silvia, lascia La Plata, e con i risparmi di una vita apre il suo locale a due passi dal Vaticano.

Il suo destino si incrocia con quello di Bergoglio: “Alcuni anni fa quando decidemmo di battezzare nostro figlio Luca -racconta- ci rivolgemmo a don Mario, così tra una cosa e l’altre gli chiesi se era possibile far assaggiare il mio gelato a Papa Francesco”. Capito che don Mario avrebbe fatto da lì a breve visita al santo Padre, Sebastian prepara il dulce de leche granizado. Dopo qualche tempo il Papa gli fa sapere di aver apprezzato il dolce. “Mi arrivò un biglietto -racconta- scritto di proprio pugno dal santo padre, con tanto di benedizione papale e c’era pure la medaglia della Madonna”. Il tutto finì incorniciato, e ora fa bella mostra nella gelateria di Via Gregorio VII.

Il Papa ci prende gusto. Acquista scorte di gelato, lo offre ai suoi ospiti, gusti preferiti: anche stracciatella e mango. Quanto basta per spingere Papa Francesco ad alzare il telefono: “Sebastian hai un minuto? Ti volevo ringraziare per il gelato e le empanadas, tutto buonissimo”. Sebastian e la sua famiglia, restano stupiti. Chiedono di poter incontrare il Papa, lui non si nega. Ora restano i ricordi. “Tramite il suo segretario, per le feste, a Pasqua e Natale, ci faceva recapitare dei regalini per i nostri bambini”, conclude commosso Sebastian. (di Francesco Saita)