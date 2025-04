Alcaraz, infortunio e ritiro da Madrid: come cambia il ranking

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Madrid. Il tennista spagnolo ha comunicato oggi, giovedì 24 aprile, la sua decisione di non partecipare al torneo ‘di casa’ a causa di un infortunio subito durante la finale dell’Atp di Barcellona, poi persa contro Holger Rune. Alcaraz aveva già fatto trapelare qualche dubbio sulla sua presenza a Madrid durante la presentazione della sua docuserie, targata Netflix, ‘Carlos Alcaraz: a mi manera’, ovvero ‘a modo mio’.

“Ho fatto alcuni esami, vedremo cosa diranno i risultati. Io fisicamente mi sento bene. Sono abituato a giocare con il dolore, spero di potermi godere Madrid”, aveva detto Alcaraz, che alla fine però ha deciso di arrendersi e preservarsi in vista dei prossimi impegni in calendario, gli Internazionali d’Italia, al via il prossimo 7 maggio, ma soprattutto il Roland Garros.

Il ritiro di Alcaraz da Madrid pesa anche sul ranking Atp. In attesa del rientro del numero uno Jannik Sinner, Carlos è scivolato al terzo posto, dopo aver sorpassato Zverev al secondo grazie alla vittoria di Montecarlo, proprio a causa della sconfitta di Barcellona e della contemporanea vittoria del tedesco a Monaco di Baviera. In questo momento il tedesco si trova a 7995, lo spagnolo invece a 7860, a una distanza di 135 lunghezze.

A Madrid però Alcaraz non avrebbe avuto punti da difendere, avendo saltato anche la scorsa edizione del Masters 1000 a causa di un infortunio al gomito. L’occasione, quindi, era ghiotta per provare a conquistare più punti possibili, lanciare un nuovo assalto al secondo posto di Zverev e provare ad avvicinare il primo di Sinner. Il forfait espone invece Alcaraz al possibile allungo di Sascha, che sulla terra rossa della capitale spagnola dovrà difendere a sua volta soltanto 100 punti.