Andrea Rizzoli, la decisione: “Questa è la mia ultima apparizione in tv, mi prendo una pausa”

(Adnkronos) –

Andrea Rizzoli si prende una pausa dalla televisione. Il figlio di Eleonora Giorgi, ospite oggi, giovedì 24 aprile, a ‘La volta buona’ ha confessato che per molto tempo non vorrà più fare apparizioni sul piccolo schermo a rilasciare interviste, ma che preferisce tornare ad occuparsi di altro.

È quella a Caterina Balivo l’ultima intervista che Andrea Rizzoli ha rilasciato prima di prendersi una lunga pausa dalla televisione. Ospite oggi per ricordare la mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo, il 45enne ha confessato: “Sono stato felicissimo di aver promosso il libro e di aver potuto parlare di mamma però io faccio l’autore, lo sceneggiatore, produco contenuti, non voglio diventare io stesso un contenuto”, ha detto.

“È la tua ultima apparizione in tv?”, ha chiesto la conduttrice televisiva. “Direi di sì, io non vorrei diventare come l’ospite in casa che dopo alcuni giorni puzza”, ha replicato il figlio di Eleonora Giorgi. “La gente ha un ricordo bellissimo di mamma Eleonora – ha continuato lo scrittore – noi figli abbiamo fatto quello che lei ci ha chiesto fino alla fine, credo che adesso ognuno deve tornare ai propri mestieri”.

E rivolgendosi direttamente a Caterina Balivo, Rizzoli ha aggiunto: “Se tra un anno vorrai chiamarmi per ricordare mamma io verrò, ma voglio dare spazio anche ad altre storie”. “Ci sono professionisti molto più abili di me, io faccio altro”, ha concluso il figlio dell’attrice tra gli applausi del pubblico presente in studio.