Barcellona-Inter in chiaro, dove si potrà vedere la semifinale di Champions

(Adnkronos) –

Barcellona-Inter in chiaro in tv. L’andata della semifinale di Champions League, in programma mercoledì 30 maggio, sarà trasmessa in diretta televisiva da Prime Video, che la renderà disponibile anche a chi non è abbonato alla piattaforma sul NOVE. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21, ma la diretta inizierà con gli studi del prepartita.

Il prepartita di Prime Video sarà infatti disponibile anche in chiaro sul NOVE a partire dalle ore 19.30, con collegamento in diretta dallo stadio Montjuic di Barcellona. La telecronaca sarà invece affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.