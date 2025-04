Bellucci, tensione a Madrid: non stringe la mano a Dzumhur – Video

(Adnkronos) – Momenti di tensione a Madrid. Al termine del match tra Mattia Bellucci e il bosniaco Damir Dzumhur, il tennista italiano non ha voluto stringere la mano all’avversario. L’azzurro ha perso la partita in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 2-6 venendo così eliminato dal Masters 1000 sulla terra rossa spagnola, ma il risultato non sembra essere alla base del gesto di Bellucci.

Le telecamere hanno immortalato il momento in cui, dopo aver trasformato il match point e vinto quindi la partita, Dzumhur si avvicina a rete tendendo la mano a Bellucci, che però la scansa facendo anche il segno ‘no’ con il dito. Mattia poi sembra tornare subito sui suoi passi e tende a sua volta la mano al bosniaco, che però va al suo angolo senza nemmeno guardarlo in faccia.

La tensione del post partita manifestata da Bellucci sarebbe dovuta a diversi episodi che hanno infastidito l’azzurro nel corso del match. Dzumhur si è mostrato nervoso fin da subito, chiedendo più volte l’intervento dello staff e entrando in polemiche infinite con l’arbitro. Nel secondo set il bosniaco ha tirato fuori un servizio da sotto che ha sorpreso l’azzurro, che ha però spiegato di non essere pronto a ricevere. Il direttore di gara ha quindi dato ragione a Bellucci e fatto ripetere il punto, scatenando l’ira di Dzumhur.