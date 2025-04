Bologna-Empoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Empoli a Bologna per l’impresa. Oggi, giovedì 24 aprile, i toscani scendono in campo al Dall’Ara per ribaltare ogni pronostico contro la squadra di Italiano, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoblù hanno ipotecato il passaggio in finale grazie al successo per 3-0 della gara d’andata al Castellani. Decisive, tre settimane fa, le reti di Orsolini e Dallinga (doppietta).

Ecco le probabili formazioni della partita di stasera alle 21:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Ebuehi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Cacace; Esposito. All. D’Aversa

Bologna-Empoli sarà visibile in diretta, in chiaro e gratis su Mediaset. Il canale di riferimento sarà Italia 1. La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.