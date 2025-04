Elisa Isoardi derubata: “Hanno rotto il van e hanno preso tutto”

(Adnkronos) –

Elisa Isoardi è stata derubata durante le riprese di Linea Verde. La conduttrice, che si trova a Livorno per girare la puntata del programma televisivo, ha raccontato in un video che dei ladri sono riusciti a entrare nel van per poi rubarle tutto, compreso il cellulare.

“Ringrazio davvero la polizia, perché sono stati molto efficienti” ha esordito Elisa Isoardi, raccontando ai follower cosa è accaduto: “Ci hanno rubato tutto. Hanno rotto il van, non so con cosa, mi hanno rubato la borsa e il telefono, quindi vi saluto da qua”, ha detto la conduttrice nel video pubblicato tra le storie Instagram della collega Monica Caradonna dove mostra i documenti della denuncia.

Il furto è avvenuto nella mattina di mercoledì 23 aprile: “Portafogli, carte di credito, tutto. Bel danno. Ora torno a Roma, per fortuna con me c’è mio nipote che mi porta. Erano le sue vacanze”, ha aggiunto la 42enne che ha raccontato la disavventura col sorriso dopo aver sporto denuncia alla Questura di Livorno.

“C’è di peggio. L’unica cosa che bisogna fare in questi casi è non perdere la pazienza”, ha concluso.