Papa Francesco e quella volta a Santa Maria Maggiore: il ricordo di una fedele – Video

(Adnkronos) – “Ho un ricordo bello perché inaspettato di Papa Francesco, di un giorno in cui è comparso alla Basilica di Santa Maria Maggiore, ha salutato i fedeli ed è entrato in preghiera. La gente sorrideva ed era emozionata”. E’ questo il ricordo di Maria Grazia all’AdnKronos, una dei tanti fedeli presenti a piazza San Pietro per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco durante il secondo giorno di lutto nazionale. Un addio “che non pesa” quello al pontefice, ci tiene a sottolineare la fedele.